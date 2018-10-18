В Ивано-Франковске на крыше ресторана произошел пожар

“Горела кровля развлекательного комплекса ”Пассаж Гартенберг“", - говорится в сообщении.

17 октября в 19:07 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в Ивано-Франковске на улице Независимости.

К месту направлены спасатели областного центра.

Как выяснилось, пожар произошел на крыше развлекательного комплекса “Пассаж Гартенберг”. В 19:42 пожар был локализован, а в 19:48 — ликвидирован.

Никто из людей не пострадал. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. К ликвидации привлекались 26 сотрудников и 6 единиц техники.

Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.