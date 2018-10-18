В Ивано-Франковске на крыше ресторана произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
“Горела кровля развлекательного комплекса ”Пассаж Гартенберг“", - говорится в сообщении.
17 октября в 19:07 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в Ивано-Франковске на улице Независимости.
К месту направлены спасатели областного центра.
Как выяснилось, пожар произошел на крыше развлекательного комплекса “Пассаж Гартенберг”. В 19:42 пожар был локализован, а в 19:48 — ликвидирован.
Никто из людей не пострадал. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. К ликвидации привлекались 26 сотрудников и 6 единиц техники.
Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.