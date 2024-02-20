До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи
Київ • УНН
Ален Берсе, колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду Генерального секретаря Ради Європи, прибув до Києва, щоб зосередитися на ролі РЄ у підтримці України проти російської агресії.
В Київ сьогодні з візитом прибув колишній президент Швейцарії кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе. Про це у вівторок повідомило посольство Швейцарської Конфедерації в Україні, пише УНН.
Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду Генерального секретаря Ради Європи, Ален Берсе прибув до Києва. У центрі його уваги – роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та в забезпеченні відповідальності та справедливості
Дипломата зустрічала в Києві українська делегація.
Історичне рішення: Європарламент і Рада ЄС затвердили створення Українського фонду на 50 мільярдів євро 06.02.24, 06:27 • 30408 переглядiв