До Києва прибув кандидат на посаду генсека Ради Європи

В Київ сьогодні з візитом прибув колишній президент Швейцарії кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе. Про це у вівторок повідомило посольство Швейцарської Конфедерації в Україні, пише УНН.

Колишній президент Швейцарії та кандидат на посаду Генерального секретаря Ради Європи, Ален Берсе прибув до Києва. У центрі його уваги – роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та в забезпеченні відповідальності та справедливості - йдеться у повідомленні посольства.

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