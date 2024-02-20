В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы
Киев • УНН
Ален Берсе, бывший президент Швейцарии и кандидат на должность Генерального секретаря Совета Европы, прибыл в Киев, чтобы сосредоточиться на роли СЕ в поддержке Украины против российской агрессии.
В Киев сегодня с визитом прибыл бывший президент Швейцарии кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе. Об этом во вторник сообщило посольство Швейцарской Конфедерации в Украине, пишет УНН.
Бывший президент Швейцарии и кандидат на должность Генерального секретаря Совета Европы, Ален Берсе прибыл в Киев. В центре его внимания - роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и в обеспечении ответственности и справедливости
Дипломата встречала в Киеве украинская делегация.
Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро6 февраля 2024, 04:27 • 27901 просмотр
В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы
Ален Берсе, бывший президент Швейцарии и кандидат на должность Генерального секретаря Совета Европы, прибыл в Киев, чтобы сосредоточиться на роли СЕ в поддержке Украины против российской агрессии.
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