В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы

Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"

Американец утверждает, что выиграл в лотерею 340 миллионов долларов, но чиновники заявили, что это была "ошибка на сайте", и аннулировали его выигрыш; он подал в суд на лотерейные компании.