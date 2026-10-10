До +24 градусів, у частині областей пройдуть дощі – якою буде погода в Україні 10 жовтня
Київ • УНН
10 жовтня в більшості областей буде сухо, але на сході та південному сході очікуються дощі. На півдні повітря прогріється до +24.
У суботу, 10 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода, однак у східних та південно-східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +14…+19 градусів, а на півдні підніметься до +24. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.
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За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів опадів не очікується. Водночас на сході та південному сході країни можливі невеликі й помірні дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Уночі температура повітря становитиме +4…+9 градусів, а в південних та східних областях буде тепліше – від +10 до +15 градусів.
Якою буде погода у Києві
У столиці 10 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+9 градусів, а вдень підніметься до +17…+19.
На території Київської області також переважатиме суха погода. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +4…+9 градусів, удень – від +14 до +19.
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