До +24 градусів, у частині областей пройдуть дощі – якою буде погода в Україні 10 жовтня

У суботу, 10 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода, однак у східних та південно-східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +14…+19 градусів, а на півдні підніметься до +24. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

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За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів опадів не очікується. Водночас на сході та південному сході країни можливі невеликі й помірні дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +4…+9 градусів, а в південних та східних областях буде тепліше – від +10 до +15 градусів.

Якою буде погода у Києві

У столиці 10 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+9 градусів, а вдень підніметься до +17…+19.

На території Київської області також переважатиме суха погода. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +4…+9 градусів, удень – від +14 до +19.

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