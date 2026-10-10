До +24 градусов, в некоторых областях пройдут дожди — какой будет погода в Украине 10 октября

В субботу, 10 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако в восточных и юго-восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днём составит +14…+19 градусов, а на юге поднимется до +24. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов осадков не ожидается. В то же время на востоке и юго-востоке страны возможны небольшие и умеренные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, а в южных и восточных областях будет теплее — от +10 до +15 градусов.

Какая будет погода в Киеве

В столице 10 октября прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, а днём поднимется до +17…+19.

На территории Киевской области также будет преобладать сухая погода. Ночью столбики термометров покажут +4…+9 градусов, днём — от +14 до +19.

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