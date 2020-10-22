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Для українців підготували безкоштовний курс, як продавати на Amazon, ETSY, Shopify та eBay: відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Укрпошта та USAID запустили серію освітніх роликів про можливості торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify та eBay. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, передає УНН.

“Вкотре Укрпошта доводить всім, що державні компанії можуть бути успішними та сучасними, використовуючи нові можливості для розвитку. А також продовжує впроваджувати важливі ініціативи, наприклад, для підтримки малого та середнього бізнесу. Відтак, на цьому тижні у співпраці з USAID компанія запустила серію безкоштовних освітніх роликів про перспективи торгівлі на найбільших міжнародних онлайн-майданчиках як Amazon та eBay. Впевнений, ця програма стане в нагоді українським підприємцям, які хочуть розпочати власну справу чи масштабувати її закордоном”, — зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Освітній курс складається з 5 блоків навчальних відео та коротких довідників, які можна буде знайти на Facebook сторінці E-Export school від Укрпошти. У самих відео герої, які вже відкрили власну справу, коротко розказують про відкриття нового магазину на світових майданчиках онлайн-торгівлі.

Курс доступний онлайн для всіх охочих. Ініціатори впевнені, що він стане дорожньою картою для малих підприємців у розвитку власної справи за кордоном і допоможе українцям розпочати або масштабувати свій бізнес на світових ринках.

“Перший блок курсу стосується відомого маркетплейсу ETSY для хендмейдерів з усього світу. Наразі там представлені тисячі українських підприємців, а Україна входить в першу десятку ринків за кількістю виставлених товарів — більше 1 млн одиниць. Не менш цікавими для потенційних експортерів будуть і наступні частини відеокурсу про Amazon, Shopify, Ebay та особливості просування товарів у соціальних мережах. Ролики виходитимуть щотижня протягом наступного місяця на YouTube каналі Укрпошти”, — інформують у прес-службі відомства.

Навчальний курс є продовженням проекту “Електронна комерція в дії”, який спрямований на допомогу українським малим підприємствам (МСП) вийти на міжнародні ринки. У травні цього року партнери створили покроковий довідник з практичними рекомендаціями для українських підприємців “E-Export: як розпочати бізнес з України: юридичні, податкові та митні аспекти” та надихаючий відеопроєкт “E-Export — твій ключ до успіху та розширення власної справи!” про реальних людей, які спробували та досягли успіху.

“В Україні живе понад 25 тис. дрібних експортерів, обсяг продажів яких у 2019 склав більше 350$ млн. E-Export school від Укрпошти за 4 роки допомогла близько 10 тис. початківців відкрити власну справу на світових e-com майданчиках. Цього року ми планували провести 24 навчальних сесії-інтенсиви по всій Україні, але через пандемію і карантинні обмеження офлайн заходи перенесли до більш сприятливих умов. Тому формат відеокурсу — це те, що надасть весь необхідний набір інструментів будь-кому, хто хоче продавати. Для e-commerce експорту, навіть в сьогоднішніх умовах, кордони є відкритими. І все, що необхідно для початку експорту це інтернет, банківська карта, відділення пошти та бажання щось робити. Укрпошта забезпечує поштовий зв’язок у кожному населеному пункті України, E-Export school дає всю необхідну експертизу та знання. Тож залишилось тільки почати. Щиро вдячні нашим партнерам за підтримку”, — зазначила директорка Департаменту міжнародних операцій АТ “Укрпошта” Юлія Павленко.

Темпи росту онлайн-шопінгу за останні кілька років у світі вражають. За оцінками експертів обсяг продажів електронної роздрібної торгівлі у 2019 році у світі сягнув 3,5 трлн дол. У 2019 році частка онлайн-продажів в Україні зросла на 17% (у порівнянні з 2018 роком) та склала 2,9 млн дол.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-30 країн за розвитком поштових послуг

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