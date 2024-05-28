Для потреб оборони країни: суд зобов'язав повернути в держвласність земельну ділянку на Харківщині

Суд зобов’язав фермерське господарство повернути земельну ділянку вздовж російсько-українського кордону на Харківщині вартістю понад 645 млн грн. Ці землі мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, у жовтні 2023 року прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави до Золочівської селищної ради Богодухівського району та одного з фермерських господарств про повернення державі земельної ділянки площею понад 103 га та вартістю понад 645 мільйонів гривень.

У прокуратурі вказали, що землі незаконно вибули з держвласності та були передані в оренду приватному суб’єкту для сільськогосподарських потреб.

Там стверджують, що ділянка фактично знаходиться в прикордонній смузі та повинна використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку країни-терориста.

Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни