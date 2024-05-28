Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине

Суд обязал фермерское хозяйство вернуть земельный участок вдоль российско-украинской границы на Харьковщине стоимостью более 645 млн грн. Эти земли должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в октябре 2023 года прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства к Золочевскому поселковому совету Богодуховского района и одному из фермерских хозяйств о возвращении государству земельного участка площадью более 103 га и стоимостью более 645 миллионов гривен.

В прокуратуре указали, что земли незаконно выбыли из госсобственности и были переданы в аренду частному субъекту для сельскохозяйственных нужд.

Там утверждают, что участок фактически находится в пограничной полосе и должен использоваться исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны страны-террориста.

Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытие из государственной собственности и пребывание в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявление прокурора.

«По результатам мероприятий, принятых областной прокуратурой с целью реального выполнения указанного судебного решения, обеспечено прекращение государственной регистрации права коммунальной собственности и права пользования на указанный земельный участок с целью его регистрации за государством в лице соответствующего уполномоченного органа» - говорится в заявлении прокуратуры.

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