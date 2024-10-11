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Для підвищення зарплат освітянам необхідно додатково 270 млрд гривень - МОН

Київ • УНН

 • 12026 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що для підвищення зарплат усім освітянам потрібно 270 млрд грн. Міністерство розробило кілька сценаріїв підвищення зарплат вчителям, включаючи поетапне та одночасне.

Для підвищення зарплат освітянам необхідно додатково 270 млрд гривень - МОН

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що для підвищення заробітної плати всім працівникам освіти потрібно додатково 270 млрд гривень. Однак, міністерство вже розробило кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів. Про це Лісовий заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Питання підняття зарплати для освітян, як передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону "Про освіту", воно передбачає підняття абсолютно для всіх освітян, це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загально середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинна бути справедливо і рівномірно підвищена. Але на це підвищення в країні потрібно на сьогодні 270 мільярдів гривень додатково. І от питання знову ж таки, чи маємо ми зараз таку можливість, звідки взяти ці гроші

 - сказав Лісовий.

Він зазначив, що міністерство розробило кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів.

Як поетапний, так і одночасне підвищення. Ми це передбачили з різними обумовленнями і без них. Але ми розуміємо, що для того, щоб починати цей процес, нам треба для початку отримати навіть поетапний хоч би 80 мільярдів плюс. Чи маємо ми зараз ці гроші

- додав Лісовий.

Нагадаємо

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поскаржився, що велика кількість учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон, наголосивши, що міністерство має запропонувати громадянам якісну, професійну передвищу та вищу освіту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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