Для повышения зарплат педагогам необходимо дополнительно 270 млрд гривен - МОН

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения заработной платы всем работникам образования нужно дополнительно 270 млрд гривен. Однако, министерство уже разработало несколько сценариев повышения заработных плат для учителей. Об этом Лисовой заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

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Вопрос поднятия зарплаты для педагогов, как предусмотрено статьей 61 заключительных положений закона «Об образовании», оно предусматривает поднятие абсолютно для всех педагогов, это правильно и справедливо, потому что и дошкольное образование, и обще среднее образование, и профтехобразование, и профессиональное предвысшее, и высшее образование должно быть справедливо и равномерно повышено. Но на это повышение в стране нужно на сегодня 270 миллиардов гривен дополнительно. И вот вопрос опять же, имеем ли мы сейчас такую возможность, откуда взять эти деньги