Для повышения зарплат педагогам необходимо дополнительно 270 млрд гривен - МОН
Киев • УНН
Министр образования Оксен Лисовой заявил, что для повышения зарплат всем педагогам нужно 270 млрд грн. Министерство разработало несколько сценариев повышения зарплат учителям, включая поэтапное и одновременное.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения заработной платы всем работникам образования нужно дополнительно 270 млрд гривен. Однако, министерство уже разработало несколько сценариев повышения заработных плат для учителей. Об этом Лисовой заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Вопрос поднятия зарплаты для педагогов, как предусмотрено статьей 61 заключительных положений закона «Об образовании», оно предусматривает поднятие абсолютно для всех педагогов, это правильно и справедливо, потому что и дошкольное образование, и обще среднее образование, и профтехобразование, и профессиональное предвысшее, и высшее образование должно быть справедливо и равномерно повышено. Но на это повышение в стране нужно на сегодня 270 миллиардов гривен дополнительно. И вот вопрос опять же, имеем ли мы сейчас такую возможность, откуда взять эти деньги
Он отметил, что министерство разработало несколько сценариев повышения заработных плат для учителей.
Как поэтапное, так и одновременное повышение. Мы это предусмотрели с различными оговорками и без них. Но мы понимаем, что для того, чтобы начинать этот процесс, нам надо для начала получить даже поэтапный хотя бы 80 миллиардов плюс. Есть ли у нас сейчас эти деньги
Напомним,
Министр образования и науки Оксен Лисовой пожаловался, что большое количество учеников 10-11 классов, особенно ребят, выезжают за границу, подчеркнув, что министерство должно предложить гражданам качественное, профессиональное предвысшее и высшее образование.