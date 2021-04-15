Дія Сіті прийнята Верховною Радою у першому читанні: що треба знати

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сьогодні Парламент прийняв законопроєкт № 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, відомий також як закон про Дія City. Рішення підтримали 227 народних обранців, передає УНН.

Дія City — це особливий податковий та правовий режим, спрямований на прискорення розвитку IT-галузі. Він передбачає значне зниження податкового навантаження на компанії-резиденти, вводить сучасні форми взаємовідносин між робітниками та працедавцями (гіг-контракти), вводить окремі елементи англійського права та надає гарантії захисту інвестицій. За прогнозами авторів законопроєкту, реалізація ініціативи Дія City збільшить частку IT-сектору в ВВП України до 10%, доходи IT- галузі до 16,5 мільярдів доларів.

За словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, одного з авторів законопроєкту Єгора Чернєва: “Дія City створює найкомфортніші умови для розвитку IT-сфери у Східній Європі. Сьогодні ми як ніколи близько до того, щоб зробити Україну центром тяжіння IT-бізнесу та залучення інвестицій з усього світу”.

Законопроєкт № 4303 створювався у рамках тісного діалогу з представниками IT-галузі. Автори отримали більш ніж 300 правок та пропозиції від IT-компаній та асоціацій. Більшість з них врахували у доопрацьованому документі, котрий був підтриманий сьогодні у першому читанні. Також у законопроєкт № 4303 були включені окремі положення альтернативних законопроєктів № 4303-1 та № 4303-2.

Депутат ВРУ Олексій Жмеренецький, виступаючи на підтримку законопроєкту, наголосив на тому, що Дія City надає додаткові можливості IT-компаніям. Вони можуть обрати як їм працювати — за старими правилами, або скористатися перевагами спецрежиму. “Ми хочемо, щоб в Україні відкривались філіали міжнародних компаній, щоб українські бізнеси ставали „єдинорогами“, щоб українські IT-працівники були захищені соціально”, — наголосив Жмеренецький.

Нагадаємо, що сьогодні був прийнятий у першому читанні законопроєкт № 4303, що закладає основні правові умови Дія City. На черзі голосування за законопроєкт № 5376 — податкову частину Дія City, який зареєстрували у ВРУ вчора, 14 квітня. Як зазначив у фейсбук-пості Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров “враховуючи побажання IT-індустрії, ці два документи проходять процедури розгляду парламентом максимально синхронізовано”.

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