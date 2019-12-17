Директор "Бенфіки" назвав "Шахтар" жорстким суперником
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Директор лісабонської “Бенфіки” Луїзао прокоментував результати жеребу 1/16 фіналу Ліги Європи, де їм в суперники потрапив донецький “Шахтар”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Бенфіки”.
“Це був важкий жереб. Звичайно, ми б хотіли зіграти в плей-офф Ліги чемпіонів. Я вважаю, що обидві команди могли там грати. „Шахтар“ — жорсткий суперник. Це команда, яка має традиції в Лізі чемпіонів. Минулого розіграшу вони вийшли у чвертьфінал турніру. „Бенфіка“ хоче бути сильною”, — зізнався Луїзао.
Як повідомляв УНН, перша гра 1/16 фіналу “Шахтар” — “Бенфіка” пройде на території України 20 лютого.