Дипломати розповіли деталі майбутнього візиту Полторака у штаб-квартиру НАТО

"В рамках візиту міністра оборони заплановано декілька заходів. Планується провести сніданок за участі міністрів оборони держав-членів Альянсу, це сніданок на запрошення державного секретаря з питань оборони Великої Британії, а також окремі зустрічі у багатосторонньому та двосторонньому форматі", - повідомили дипломати.



Так, за словами співрозмовниці УНН, на цьому заході не буде проводитись засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, але будуть проведені окремі зустрічі у багатосторонньому та двосторонньому форматах.



"Зустріч (з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом – ред.) буде лише у багатосторонньому форматі. Окремої, двосторонньої не планується", - зазначила вона, відповідаючи на запитання журналіста.



Як повідомляв УНН, сьогодні у Брюсселі почнеться дводенний міністеріал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого, за інформацією ЗМІ, очільники оборонних відомств вперше обговорять можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).