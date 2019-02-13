Дипломати розповіли деталі майбутнього візиту Полторака у штаб-квартиру НАТО

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого відвідає міністерський сніданок, проведе багато зустрічей на двосторонньому рівні з главами оборонних відомств держав Альянсу, проте з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом наодинці не спілкуватиметься. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповіли в прес-службі місії України при НАТО.

"В рамках візиту міністра оборони заплановано декілька заходів. Планується провести сніданок за участі міністрів оборони держав-членів Альянсу, це сніданок на запрошення державного секретаря з питань оборони Великої Британії, а також окремі зустрічі у багатосторонньому та двосторонньому форматі", - повідомили дипломати.

Так, за словами співрозмовниці УНН, на цьому заході не буде проводитись засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, але будуть проведені окремі зустрічі у багатосторонньому та двосторонньому форматах.

"Зустріч (з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом – ред.) буде лише у багатосторонньому форматі. Окремої, двосторонньої не планується", - зазначила вона, відповідаючи на запитання журналіста.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Брюсселі почнеться дводенний міністеріал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого, за інформацією ЗМІ, очільники оборонних відомств вперше обговорять можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Українські Національні Новини

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