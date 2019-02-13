Дипломаты рассказали детали предстоящего визита Полторак в штаб-квартиру НАТО

"В рамках визита министра обороны запланировано несколько мероприятий. Планируется провести завтрак с участием министров обороны государств-членов, это завтрак по приглашению государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании, а также отдельные встречи в многостороннем и двустороннем формате", - сообщили дипломаты.



Так, по словам собеседницы УНН, на этом мероприятии не будет проводиться заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, но будут проведены отдельные встречи в многостороннем и двустороннем форматах.



"Встреча (с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом - ред.) будет только в многостороннем формате. Отдельного, двусторонней не планируется", - отметила она, отвечая на вопрос журналиста.



Как сообщал УНН, сегодня в Брюсселе начнется двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого, по информации СМИ, руководители оборонных ведомств впервые обсудят возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).