Дипломаты рассказали детали предстоящего визита Полторак в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля посетит министерский завтрак, проведет много встреч на двустороннем уровне с главами оборонных ведомств государств Альянса, однако с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один не будет общаться. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе миссии Украины при НАТО.
"В рамках визита министра обороны запланировано несколько мероприятий. Планируется провести завтрак с участием министров обороны государств-членов, это завтрак по приглашению государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании, а также отдельные встречи в многостороннем и двустороннем формате", - сообщили дипломаты.
Так, по словам собеседницы УНН, на этом мероприятии не будет проводиться заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, но будут проведены отдельные встречи в многостороннем и двустороннем форматах.
"Встреча (с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом - ред.) будет только в многостороннем формате. Отдельного, двусторонней не планируется", - отметила она, отвечая на вопрос журналиста.
Как сообщал УНН, сегодня в Брюсселе начнется двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого, по информации СМИ, руководители оборонных ведомств впервые обсудят возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).