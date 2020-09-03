"Діджиталізація" Зеленського: які електронні сервіси запустили у Мінінфраструктури

"Ми запустили онлайн-можливість отримання дозволу на вантажні перевезення і бронювання цих дозволів. Ми створили фундамент для єдиної інформаційної системи і, я сподіваюся, що до кінця року всі адмінпослуги, запити, все буде відбуватися виключно через електронну взаємодію. Ми запустили транспортний портал, на якому видно інформацію, що стосується транспортної галузі. Це рух у реальному часі. Це єдиний шлях, коли міністерство і будь-який інший держорган стають технологічними, з нульовою толерантністю до корупції і покращує свої сервіси", - розповів міністр інфраструктури.

Також Криклій пояснив, у чому полягає зручність використання єдиного електронного квитка SmartTicket.

"Можна буде скоро купити через смартфон квитки на поїзд, метро, трамвай і навіть літак. Це буде як додаток. Ніби Google Maps, коли ти обираєш, куди тобі потрібно дістатися — від точки до точки, — і тобі пропонують маршрут. Те ж саме тут — і громадський транспорт, і дорога, і авіація — ви обираєте, виходячи зі свого бюджету, часу, який вид транспорту вам підходить. Класне рішення. Вам не потрібно буде виходити із поїзда і стояти за жетонами. До кінця року у нас буде весь муніципальний транспорт Києва підключений, ще кількох міст і авіаперевізники", - зазначив він.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді "Костянтинівка-Київ" та у метрополітені.

Нагадаємо, що з вересня українці зможуть користуватись єдиним електронним квитком SmartTicket для поїздів і метро.