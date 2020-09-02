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З вересня українці зможуть користуватись єдиним електронним квитком SmartTicket для поїздів і метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вже у вересні цього року можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

З вересня українці зможуть користуватись єдиним електронним квитком SmartTicket для поїздів і метро

Продаж єдиного електронного квитка здійснюватиметься на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

"Для початку на першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту — поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком. Це зручність для пасажирів та значна економія часу", — розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що крім Києва впровадженням SmartTicket зацікавились Маріуполь, Харків та Львівська облдержадміністрація. Паралельно також триває розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel і ведеться робота зі створення мобільного додатку й удосконалення інтелектуального пошуку.

Нагадаємо, що раніше Міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді "Костянтинівка-Київ" та у метрополітені.

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