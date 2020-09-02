С сентября украинцы смогут воспользоваться единым электронным билетом SmartTicket для поездов и метро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Продажа единого электронного билета будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.
"Для начала на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он отметил, что кроме Киева внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация. Параллельно также идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel и ведется работа по созданию мобильного приложения и совершенствования интеллектуального поиска.
Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий протестовал, как работает SmartTicket в поезде "Константиновка-Киев" и в метрополитене.