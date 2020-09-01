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Криклій протестував єдиний електронний квиток у поїзді та метро

Київ • УНН

 • 13381 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді "Костянтинівка-Київ" та у метрополітені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал міністра.

Криклій протестував єдиний електронний квиток у поїзді та метро

"Протестував, як працює SmartTicket у поїзді "Костянтинівка-Київ" та метро. Вже у вересні цього року можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві”, - написав Владислав Криклій.

Він зазначив, що крім Києва впровадженням SmartTicket зацікавились Маріуполь, Харків та Львівська облдержадміністрація.

"Закликаю інші міста проявляти ініціативу. Вже йде розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Ми відкриті для всіх. В подальшому пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак", - додав Владислав Криклій.

Нагадаємо, у квітні Владислав Криклій заявляв про намір здійснити цього року "цифрову революцію" у питанні запровадження єдиного електронного квитка.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму інтерв’ю УНН розповів про нового очільника УЗ, вартість залізничних квитків, долю портів, вокзалів й аеропортів.

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