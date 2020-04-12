Криклій про єдиний електронний квиток: цього року зробимо цифрову революцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє про намір здійснити цього року “цифрову революцію” в питанні запровадження єдиного електронного квитка. Про це він розповів в інтерв’ю для Радіо Свобода, передає УНН.
“Єдиний електронний квиток стосується того, щоб взагалі спростити переміщення між різними видами транспорту. Розпочнемо ми, звісно, з себе. Ми зможемо при цьому авіацію, залізницю об’єднати. У тому числі вже з деякими міськими органами влади відпрацьовуємо можливість об’єднання цього з їхніми електронними квитками. В першу чергу ми з Києвом розпочали подібний проєкт, теж об’єднання”, — сказав Криклій.
“Тому ви зможете практично з єдиним електронним квитком йти, якщо ви з іншого міста їдете залізницею, потім — громадський транспорт, а потім доїхали до аеропорту і літаком кудись летите, то це все зможе бути єдиний квиток. І це суттєво, звісно, спрощує планування, логістику. Власне, не загубите тоді квиток. Тому що все це в електронному форматі завжди можна відновити. І важко загубити”, — додав міністр.
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Коли саме запровадять нововведення, він не повідомив.
Минулого тижня пресслужба Мінінфраструктури повідомляла, що відомство разом із держпідприємством “Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки” працюють над запуском SmartTicket — єдиного електронного квитка, який дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа) всіх перевізників на території України.