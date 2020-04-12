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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5234 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Криклий о едином электронном билете: в этом году сделаем цифровую революцию

Криклий о едином электронном билете: в этом году сделаем цифровую революцию

Киев  •  УНН

 • 14258 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет о намерении осуществить в этом году "цифровую революцию" в вопросе введения единого электронного билета. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“Единый электронный билет касается того, чтобы вообще упростить перемещение между различными видами транспорта. Начнем мы, конечно, с себя. Мы сможем при этом авиацию, железную дорогу объединить. В том числе уже с некоторыми городскими органами власти отрабатываем возможность объединения этого с их электронными билетами. В первую очередь мы с Киевом начали подобный проект, тоже объединения”, — сказал Криклий.

“Поэтому вы сможете практически с единственным электронным билетом идти, если вы из другого города едете по железной дороге, затем — общественный транспорт, а потом доехали до аэропорта и самолетом куда летите, то это все сможет единый билет. И это существенно, конечно, упрощает планирование, логистику. Собственно, не потеряете тогда билет. Потому что все это в электронном формате всегда можно восстановить. И трудно потерять”, — добавил министр.

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Когда именно введут новшества, он не сообщил.

На прошлой неделе пресс-служба Мининфраструктуры сообщала, что ведомство вместе с госпредприятием “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности” работают над запуском SmartTicket — единого электронного билета, который позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины.

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