"Дежавю Езугбая": головний з вантажоперевезень в УЗ подав у відставку

Цитата:

"Виходячи з ситуації, я прийняв рішення піти у відставку з повною підтримкою гендиректора. Я сподіваюся, що питання особисте, яке домінувало над раціональним прийняттям рішень, буде знято з порядку денного і реформа піде", - заявив Езугбая.

Пояснюючи причини свого відходу, колишній глава залізниці в Грузії вказав на "певні сили" і "цькування".

"Те, що недоотримує УЗ, однозначно отримує хтось... Є якісь сили, які не зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Почалося цькування, яке вийшла за розумні межі", - сказав Езугбая.

Статистика вантажоперевезень УЗ при керівництві Езугбая

В кінці минулого року ЗМІ повідомляли, що рішення Езугбая знизити тарифи на вантажоперевезення - основного джерела доходу "Укрзалізниці" - привело до істотного дефіциту грошей держкомпанії. Якщо до рішення Езугбая УЗ отримувала за цим напрямком близько 125 млн грн, то після - 113 млн грн на місяць. Фактично, 12 млн грн УЗ стала втрачати щомісяця, а це приблизно 100-річна зарплата оглядача вагонів.

При цьому не виключалося, що він прийняв таке рішення на користь приватного бізнесу, до якого мав безпосереднє відношення. До призначення в УЗ він керував компанією "Дженерал контейнер Сервісес", яка займається вантажоперевезеннями в Україні і яка знаходиться в Одесі. Як би не заперечував Езгубая свій зв'язок з цією компанією, а компанія з Езгубаєм - в ЗМІ це виглядало непереконливо на тлі стрімких втрат УЗ.

"Дежавю Езугбая"

Езугбая не вперше подає у відставку напередодні страйку залізничників. Так було в 2012 році, коли він залишив пост глави залізниці Грузії. Подібне сталося і зараз, коли профспілки українських залізничників заявили про підготовку до страйку проти керівництва держкомпанії через мізерні зарплати в УЗ.

Контекст

В кінці січня у Верховній Раді була створена Тимчасова слідча комісія, яка покликана оцінити критичну ситуацію "Укрзалізниці" і компетентність правління Володимира Жмака. Днями тиск на парламентську комісію публічно почав здійснювати Міхеїл Саакашвілі - колишній керівник Володимира Жмака (глава УЗ) та Іраклі Езугбая.