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"Дежавю Эзугбая": главный по грузоперевозкам в УЗ подал в отставку

"Дежавю Эзугбая": главный по грузоперевозкам в УЗ подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 12595 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Директор по коммерческой деятельности и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая подал в отставку, о чем сообщил на сегодняшней пресс-конференции, передает УНН.

Цитата:

"Исходя из ситуации, я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Я надеюсь, что вопрос личный, который доминировал над рациональным принятием решений, будет снят с повестки дня и реформа пойдет", - заявил Эзугбая.

Объясняя причины своего ухода, бывший глава железной дороги в Грузии отметил "определенные силы" и "травлю".

"То, что недополучает УЗ, однозначно получает кто-то... Есть какие-то силы, которые не заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Началась травля, которая вышла за разумные пределы", - сказал Эзугбая.

Статистика грузоперевозок УЗ при руководстве Эзугбая

В конце прошлого года СМИ сообщали, что решение Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки - основного источника дохода "Укрзализныци" - привело к существенному дефициту денег госкомпании. Если до решения Эзугбая УЗ получала по этому направлению порядка 125 млн грн, то после - 113 млн грн в месяц. Фактически, 12 млн грн УЗ стала терять ежемесячно, а это приблизительно 100-летняя зарплата осмотрщика вагонов.

При этом не исключалось, что он принял такое решение в пользу частного бизнеса, к которому имел непосредственное отношение. До назначения в УЗ он руководил компанией "Дженерал контейнер Сервисес", которая занимается грузоперевозками в Украине и которая находится в Одессе. Как бы не отрицал Езгубая свою связь с этой компанией, а компания с Езгубаем - в СМИ это выглядело неубедительно на фоне стремительных потерь УЗ.

"Дежавю Эзугбая"

Эзугбая не первый раз подает в отставку накануне забастовки железнодорожников. Так было в 2012 году, когда он покинул пост главы железной дороги Грузии. Подобное произошло и сейчас, когда профсоюзы украинских железнодорожников заявили о подготовке к страйку против руководства госкомпании из-за мизерных зарплат в УЗ.

Контекст

В конце января в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия, которая призвана оценить критическую ситуацию "Укрзализныци" и компетентность правления Владимира Жмака. На днях давление на парламентскую комиссию публично стал оказывать Михеил Саакашвили - бывший руководитель Владимира Жмака (глава УЗ) и Иракли Эзугбая.

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