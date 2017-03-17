Держсекретар США не виключив можливості воєнних дій проти КНДР

За словами Р.Тіллерсона, політика “стратегічного терпіння” США щодо Північної Кореї завершилась.

“Звичайно, ми не хочемо доводити справу до воєнного конфлікту. Але очевидно, що якщо Північна Корея вживатиме заходів, які будуть загрожувати південнокорейським або нашим військам, то відповідь буде адекватною. Якщо її програма озброєнь досягне настільки загрозливого рівня, що вимагатиме від нас воєнних дій, то у нас є і цей варіант”, — заявив держсекретар.

Він також запропонував Китаю запровадити санкції проти Пхеньяна і закликав китайську владу не вживати відповідних заходів на розміщення в Південній Кореї протиракетної системи THAAD.

Під час поїздки Р.Тіллерсон відвідав демілітаризовану зону на кордоні двох корейських держав і провів переговори з главою МЗС Південної Кореї Юн Бен Се.

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Як повідомляв УНН, у Японії пройшли перші цивільні навчання з евакуації жителів на випадок ракетного удару з боку КНДР. У навчаннях узяли участь близько ста жителів міста Ога префектури Акіта.