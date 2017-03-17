Госсекретарь США не исключил возможности военных действий против КНДР

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104199 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119617 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178657 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125032 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106515 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107550 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Госсекретарь США не исключил возможности военных действий против КНДР

Госсекретарь США не исключил возможности военных действий против КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Соединенные Штаты не исключают возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул, передает УНН со ссылкой на CNN.

По словам Р.Тиллерсона, политика "стратегического терпения" США по Северной Корее завершилась.

"Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея примет меры, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет столь угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант ", - заявил госсекретарь.

Он также предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать соответствующие меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD.

Во время поездки Р.Тиллерсон посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств и провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Юн Бен Се.

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Как сообщал УНН, в Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей на случай ракетного удара со стороны КНДР. В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита.

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