Госсекретарь США не исключил возможности военных действий против КНДР

По словам Р.Тиллерсона, политика "стратегического терпения" США по Северной Корее завершилась.

"Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея примет меры, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет столь угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант ", - заявил госсекретарь.

Он также предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать соответствующие меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD.

Во время поездки Р.Тиллерсон посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств и провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Юн Бен Се.

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Как сообщал УНН, в Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей на случай ракетного удара со стороны КНДР. В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита.