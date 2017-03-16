Держпродспоживслужба не в змозі припинити продаж сурогатів в Інтернеті - експерт

“Контролювати реалізацію алкоголю має Держпродспоживслужба України, також мають контролювати правоохоронні органи. Однак, Держпродспоживслужба може контролювати лише, якщо це офіційне підприємство, тобто офіційно зареєстроване, але можливо, якимось чином здійснює і комерційну діяльність, і крім всього іншого, ще займається і реалізацією тіньового алкоголю. Але в більшості випадків цим займаються шахраї або якісь фальсифікатори, тобто особи які не реєструються, як суб’єкти господарювання. Тому питаннями реалізації алкоголю в мережі Інтернет, і зокрема фальсифікатом, мають займатися правоохоронні органи, податкові і, звичайно, потрібно вносити зміни до законодавства”, — сказав А.Лига.

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Експерт наголосив, що без зміни українського законодавства вирішити питання продажу фальсифікованих алкогольних напоїв вирішити не вдасться.

“Основна проблема в тому, що законодавство не визначає правового поля, не визначає „правил гри“. Якби в українському законодавстві була чітка відповідальність, то таких гравців би просто і не з’являлося. Тому мабуть ми все ж таки маємо йти по напрямку активізації правоохоронних і податкових органів і зміни до законодавства, бо без них ми не зможемо відрегулювати ці питання”, — зазначив А.Лига.

Нагадаємо, за даними експертів, близько 95% усіх пропозиції горілки, вина, коняку та інших “зігріваючих” в Інтернеті — скоріш за все, нелегальні та небезпечні.

Саме тому, якщо і купувати алкоголь дистанційно, то лише на сторінках офіційних Інтернет-магазинів виробників алкогольної продукції. На них, як правило, окрім пропозиції товарів розміщується розгорнута інформацію про компанію та дані про належні їй торгові марки.

Також офіційні сторінки, перш ніж відкрити споживачу каталог алкогольної продукції “запитують”, чи виповнилося йому 18 років.

Як відомо, нещодавно правоохоронці на Запоріжжі викрили факти продажу фальсифікату елітних марок алкоголю через Інтернет.