Госпродпотребслужба не в состоянии прекратить продажу суррогатов в Интернете - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Без изменений в украинское законодательство и активизации работы правоохранительных и налоговых органов побороть реализацию фальсифицированного алкоголя, в том числе и в сети Интернет, не удастся. Такое мнение в комментарии УНН высказал член правления Всеукраинской федерации потребителей "Пульс" Андрей Лыга.
"Контролировать реализацию алкоголя должна Госпродпотребслужба Украины, также должны контролировать правоохранительные органы. Однако, Госпродпотребслужба может контролировать только, если это официальное предприятие, то есть официально зарегистрированное, но возможно, каким-то образом осуществляет и коммерческую деятельность, и кроме всего прочего, еще занимается и реализацией теневого алкоголя. Но в большинстве случаев этим занимаются мошенники или какие-то фальсификаторы, то есть лица, которые не регистрируются как субъекты хозяйствования. Поэтому вопросом реализации алкоголя в сети Интернет, и в частности фальсификатом, должны заниматься правоохранительные органы, налоговые и, конечно, нужно вносить изменения в законодательство", - сказал А.Лыга.
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Эксперт подчеркнул, что без изменения украинского законодательства решить вопрос продажи фальсифицированных алкогольных напитков не удастся.
"Основная проблема в том, что законодательство не определяет правового поля, не определяет "правила игры". Если бы в украинском законодательстве была четкая ответственность, то таких игроков бы просто и не появлялось. Поэтому видимо мы все же должны идти по направлению активизации правоохранительных и налоговых органов и изменений в законодательство, потому что без них мы не сможем отрегулировать эти вопросы", - отметил А.Лыга.
Напомним, по данным экспертов, около 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других "согревающих" в Интернете - скорее всего, нелегальные и опасные.
Именно поэтому, если и покупать алкоголь дистанционно, то только на страницах официальных Интернет-магазинов производителей алкогольной продукции. На них, как правило, кроме предложения товаров размещается развернутая информация о компании и данные о принадлежащих ему торговых марках.
Также официальные страницы, прежде чем открыть потребителю каталог алкогольной продукции "спрашивают", исполнилось ли ему 18 лет.
Как известно, недавно правоохранители в Запорожье выявили факты продажи фальсификата элитных марок алкоголя через Интернет.