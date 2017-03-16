Госпродпотребслужба не в состоянии прекратить продажу суррогатов в Интернете - эксперт

"Контролировать реализацию алкоголя должна Госпродпотребслужба Украины, также должны контролировать правоохранительные органы. Однако, Госпродпотребслужба может контролировать только, если это официальное предприятие, то есть официально зарегистрированное, но возможно, каким-то образом осуществляет и коммерческую деятельность, и кроме всего прочего, еще занимается и реализацией теневого алкоголя. Но в большинстве случаев этим занимаются мошенники или какие-то фальсификаторы, то есть лица, которые не регистрируются как субъекты хозяйствования. Поэтому вопросом реализации алкоголя в сети Интернет, и в частности фальсификатом, должны заниматься правоохранительные органы, налоговые и, конечно, нужно вносить изменения в законодательство", - сказал А.Лыга.

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Эксперт подчеркнул, что без изменения украинского законодательства решить вопрос продажи фальсифицированных алкогольных напитков не удастся.

"Основная проблема в том, что законодательство не определяет правового поля, не определяет "правила игры". Если бы в украинском законодательстве была четкая ответственность, то таких игроков бы просто и не появлялось. Поэтому видимо мы все же должны идти по направлению активизации правоохранительных и налоговых органов и изменений в законодательство, потому что без них мы не сможем отрегулировать эти вопросы", - отметил А.Лыга.

Напомним, по данным экспертов, около 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других "согревающих" в Интернете - скорее всего, нелегальные и опасные.

Именно поэтому, если и покупать алкоголь дистанционно, то только на страницах официальных Интернет-магазинов производителей алкогольной продукции. На них, как правило, кроме предложения товаров размещается развернутая информация о компании и данные о принадлежащих ему торговых марках.

Также официальные страницы, прежде чем открыть потребителю каталог алкогольной продукции "спрашивают", исполнилось ли ему 18 лет.

Как известно, недавно правоохранители в Запорожье выявили факты продажи фальсификата элитных марок алкоголя через Интернет.