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Держдепартамент США закликає американців в Іраку "негайно покинути країну"

Держдепартамент США закликає американців в Іраку "негайно покинути країну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Державний департамент США закликає американських громадян в Іраку "негайно покинути країну" після усунення командувача спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касема Сулеймані. Про це йдеться в повідомленні держдепартаменту, передає УНН.

"У зв'язку із загостренням напруженості в Іраку і регіоні ми настійно закликаємо громадян США негайно покинути Ірак. У зв'язку з нападами ополченців, підтримуваних Іраном, на територію посольства США, всі консульські операції були припинені. Громадяни США не повинні підходити до посольства", - цитує агентство американських дипломатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучою помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс" в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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