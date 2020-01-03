Держдепартамент США закликає американців в Іраку "негайно покинути країну"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Державний департамент США закликає американських громадян в Іраку "негайно покинути країну" після усунення командувача спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касема Сулеймані. Про це йдеться в повідомленні держдепартаменту, передає УНН.
"У зв'язку із загостренням напруженості в Іраку і регіоні ми настійно закликаємо громадян США негайно покинути Ірак. У зв'язку з нападами ополченців, підтримуваних Іраном, на територію посольства США, всі консульські операції були припинені. Громадяни США не повинні підходити до посольства", - цитує агентство американських дипломатів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.
У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучою помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс" в Багдаді.
Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.