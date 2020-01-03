Госдепартамент США призывает американцев в Ираке "немедленно покинуть страну"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Государственный департамент США призывает американских граждан в Ираке "немедленно покинуть страну" после устранения командующего спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении госдепартамента, передает УНН.
"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы настоятельно призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все консульские операции были прекращены. Граждане США не должны подходить к посольству ", - цитирует агентство американских дипломатов.
Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда "Аль-Кудс" в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.