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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Держдеп США підтвердив смерть працівника американського посольства в Києві

Київ • УНН

 • 59408 перегляди

Державний департамент США підтвердив природну смерть співробітника посольства США в Києві.

Держдеп США підтвердив смерть працівника американського посольства в Києві

У Державному департаменті США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві. Про це сказав на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві", – Метью Міллер.

Метью Міллер заявив про природну смерть американського дипломата.

"Я знаю, що іноді теорії змови виходять з-під контролю. Наскільки ми розуміємо, він помер природною смертю", – додав він.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що в київському готелі Hilton 25 червня було знайдено тіло співробітника посольства США в Україні.

Смерть аташе посольства США у Києві: попередня причина - зупинка серця26.06.24, 18:01 • 80040 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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