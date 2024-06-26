Держдеп США підтвердив смерть працівника американського посольства в Києві
Київ • УНН
Державний департамент США підтвердив природну смерть співробітника посольства США в Києві.
У Державному департаменті США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві. Про це сказав на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, передає УНН.
Деталі
"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві", – Метью Міллер.
Метью Міллер заявив про природну смерть американського дипломата.
"Я знаю, що іноді теорії змови виходять з-під контролю. Наскільки ми розуміємо, він помер природною смертю", – додав він.
Раніше українські ЗМІ повідомили, що в київському готелі Hilton 25 червня було знайдено тіло співробітника посольства США в Україні.
Смерть аташе посольства США у Києві: попередня причина - зупинка серця26.06.24, 18:01 • 80040 переглядiв