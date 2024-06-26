В Государственном департаменте США подтвердили смерть сотрудника американского посольства в Киеве. Об этом сказал на брифинге спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

"Мы можем подтвердить смерть правительственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве", - Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер заявил о естественной смерти американского дипломата.

"Я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля. Насколько мы понимаем, он умер естественной смертью", - добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в киевском отеле Hilton 25 июня было найдено тело сотрудника посольства США в Украине.

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