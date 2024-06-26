Государственный департамент США подтвердил естественную смерть сотрудника посольства США в Киеве.
В Государственном департаменте США подтвердили смерть сотрудника американского посольства в Киеве. Об этом сказал на брифинге спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает УНН.
Детали
"Мы можем подтвердить смерть правительственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве", - Мэтью Миллер.
Мэтью Миллер заявил о естественной смерти американского дипломата.
"Я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля. Насколько мы понимаем, он умер естественной смертью", - добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в киевском отеле Hilton 25 июня было найдено тело сотрудника посольства США в Украине.
Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца26 июня 2024, 15:01 • 60071 просмотр