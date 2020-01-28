Держдеп не буде брати у поїздку до Європи журналістів з видання, з яким посварився Помпео

КИЇВ. 28 січня. УНН. Державний департамент США видалив репортера Національного громадського радіо (NPR) з преспулу, який відправиться разом з держсекретарем Майком Помпео в Європу і Центральну Азію. Про це заявила Асоціація кореспондентів Державного департаменту США в понеділок, через кілька днів після того, як Помпео обрушився з критикою на інтерв’ю з його участю з іншою журналісткою NPR, передає УНН.