Держдеп не буде брати у поїздку до Європи журналістів з видання, з яким посварився Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Державний департамент США видалив репортера Національного громадського радіо (NPR) з преспулу, який відправиться разом з держсекретарем Майком Помпео в Європу і Центральну Азію. Про це заявила Асоціація кореспондентів Державного департаменту США в понеділок, через кілька днів після того, як Помпео обрушився з критикою на інтерв’ю з його участю з іншою журналісткою NPR, передає УНН.
“Видалення репортера NPR Мішель Кілімен з пулу може розглядатися тільки як удар у відповідь за інтерв’ю її колеги”, — йдеться в повідомленні асоціації. Держдепартамент поки не коментує ситуацію.
Минулої п’ятниці Майк Помпео дав інтерв’ю Мері Луїзі Келлі, відомої журналістки NPR, яка неодноразово ставила питання про Україну і звільнених після США Марі Йованович.
Зсув Йованович стало ключовим елементом в ланцюжку подій, які привели до розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників США в минулому місяці.
Після інтерв’ю Келлі сказала, що Помпео використовував ненормативну лексику в її адресу.
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У своєму суботньому заяві Помпео зазначив, що репортер збрехала, призначаючи інтерв’ю, і погодившись провести бесіду після інтерв’ю “не під запис”. У заяві не оскаржувалися слова Мері Луїз Келлі про зміст зустрічі після інтерв’ю.
“Преспул Держдепартаменту має давню традицію супроводжувати держсекретарів в їх поїздках, і ми вважаємо неприпустимим покарання окремого члена нашої асоціації”, — заявив її глава Шон Тендон. “Ми з повагою просимо Державний департамент переглянути своє рішення і дозволити Мішель взяти участь в поїздці”.
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