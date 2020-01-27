Топ-дипломат США після скандалу з Помпео написав статтю про відносини з Україною

"Поки держсекретар (США - ред.) Майк Помпео готується зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в кінці цього тижня, він, як повідомляється, запитав: "Чи є американцям діло до України?". Ось чому відповідь повинна бути так: Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми доб'ємося успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки, і американці повинні дбати про Україну", - пише Тейлор.

Він нагадав, що Росія веде гібридну війну проти України, Європи і США, і складається вона з багатьох компонентів: військової агресії, енергопостачання, кібератак, дезінформації та втручання у вибори.

"На кожному з цих полів битви Україна є лінією фронту", - зазначає дипломат.

За словами Тейлора, лінія фронту на Донбасі знаменує собою єдиний в Європі збройний конфлікт, а з моменту вторгнення російських військ у 2014 році у цій війні загинуло 14 тис. українців.

Окрім того, на енергетичному полі битви Кремль намагається обійти Україну і збільшити залежність Німеччини і Європи від Росії, витрачаючи мільярди на "непотрібний підводний газопровід, політичний проект без економічного обґрунтування".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенатори звинуватили Помпео в порушенні цінностей США у конфлікті з журналісткою щодо теми України

Говорячи про гібридну війну Росії, топ-дипломат згадав, що РФ втрутилася в американські вибори в 2016 році - але не раніше, ніж втрутилися в вибори в Україні в 2014 році і референдум щодо Brexit на початку 2016 року.

"Але виклики Росії ще ширше, ніж гібридна війна. Кремль нападає на правила, якими керувалися відносини між народами з часів Другої світової війни, правила, які підтримували мир між основними європейськими державами протягом 70 років. Після їх вторгнення в Україну в 2014 році Путін порушив ці правила, підірвав міжнародний консенсус, порушив договори і принципи, які навіть попередні російські та радянські лідери поважали - навіть порушуючи. Здається, Путін хоче повернутися до закону джунглів, який характеризував відносини між народами протягом століть до 1945 року, коли могутні нації домінували і вторгалися у менш могутні нації, де нації створили сфери впливу, які гнобили сусідів, що призвело до війни і страждань", - вважає Тейлор.

Саме так, за його словами, Російська Імперія і Радянський Союз вели міжнародні відносини - "домінували, контролювали і поглинали сусідні землі". Повернення до правил джунглів загрожує не лише Україні та Сполученим Штатам, а й самій глобальній стабільності, вважає колишній повірений у справах США в Україні.

"Поки Росія не вийде з України - і Донбасу, і Криму - і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебувають під загрозою. Україна - це лінія фронту. У ще більш широкому сенсі атака Росії на Україну і Захід - це атака на демократію", - підкреслює дипломат.

"Підтримувати Україну означає підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок, який дозволив великим державам у Європі уникнути війни протягом семи десятиліть. Це підтримка демократії над самодержавством. Це підтримка свободи над несвободою. Більшість американців так і роблять", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, раніше журналістка шановного американського видання National Public Radio Мері Келлі заявила, що державний секретар США Майк Помпео після інтерв'ю NPR накричав на неї. Помпео нібито відвів її для приватної бесіди, під час якої він "кричав на неї" і, серед іншого, запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?".