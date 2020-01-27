Топ-дипломат США после скандала с Помпео написал статью об отношениях с Украиной

"Пока госсекретарь (США – ред.) Майк Помпео готовится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в конце этой недели, он, как сообщается, спросил: "Есть ли американцам дело до Украины?". Вот почему ответ должен быть да: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине", - пишет Тейлор.

Он напомнил, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США, и состоит она из многих компонентов: военной агрессии, энергоснабжения, кибератак, дезинформации и вмешательства в выборы.

"На каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта", - отмечает дипломат.

По словам Тейлора, линия фронта на Донбассе знаменует собой единственный в Европе вооруженный конфликт, а с момента вторжения российских войск в 2014 году в этой войне погибло 14 тыс. украинцев.

Кроме того, на энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и увеличить зависимость Германии и Европы от России, тратя миллиарды на "ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования".

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Говоря о гибридной войне России, топ-дипломат упомянул, что РФ вмешалась в американские выборы в 2016 году - но не раньше, чем вмешались в выборы в Украине в 2014 году и референдум относительно Brexit в начале 2016 года.

"Но вызовы России еще шире, чем гибридная война. Кремль нападает на правила, которыми руководствовались отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими державами в течение 70 лет. После их вторжения в Украину в 2014 году Путин нарушил эти правила, подорвал международный консенсус, нарушил договоры и принципы, которые даже предыдущие российские и советские лидеры уважали - даже нарушая. Кажется, Путин хочет вернуться к закону джунглей, который характеризовал отношения между народами на протяжении веков до 1945 года, когда могущественные нации доминировали и вторгались в менее могущественные нации, где нации создали сферы влияния, которые угнетали соседей, что привело к войне и страданиям", - считает Тейлор.

Именно так, по его словам, Российская Империя и Советский Союз вели международные отношения – "доминировали, контролировали и поглощали соседние земли". Возвращение к правилам джунглей угрожает не только Украине и Соединенным Штатам, но и самой глобальной стабильности, считает бывший поверенный в делах США в Украине.

"Пока Россия не выйдет из Украины - и Донбасса, и Крыма - и не признает, что Украина является независимой, суверенной нацией, другие нации не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой. Украина - это линия фронта. В еще более широком смысле атака России на Украину и Запад - это атака на демократию", - подчеркивает дипломат.

"Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным державам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддержка демократии над самодержавием. Это поддержка свободы над несвободой. Большинство американцев так и делают", - заключил он.

Как сообщал УНН, ранее журналистка уважаемого американского издания National Public Radio Мэри Келли заявила, что государственный секретарь США Майк Помпео после интервью NPR накричал на нее. Помпео якобы отвел ее для частной беседы, во время которой он "кричал на нее" и, среди прочего, спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".