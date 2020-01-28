Госдеп не будет брать в поездку в Европу журналистов из издания, с которым поссорился Помпео

КИЕВ. 28 января. УНН. Государственный департамент США удалил репортера Национального общественного радио (NPR) из пресс-пула, который отправится вместе с госсекретарем Майком Помпео в Европу и Центральную Азию. Об этом заявила Ассоциация корреспондентов Государственного департамента США в понедельник, через несколько дней после того, как Помпео обрушился с критикой на интервью с его участием с другой журналисткой NPR, передает УНН.