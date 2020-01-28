Госдеп не будет брать в поездку в Европу журналистов из издания, с которым поссорился Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Государственный департамент США удалил репортера Национального общественного радио (NPR) из пресс-пула, который отправится вместе с госсекретарем Майком Помпео в Европу и Центральную Азию. Об этом заявила Ассоциация корреспондентов Государственного департамента США в понедельник, через несколько дней после того, как Помпео обрушился с критикой на интервью с его участием с другой журналисткой NPR, передает УНН.
“Удаление репортера NPR Мишель Килимен из пула может рассматриваться только как удар по интервью ее коллеги”, — говорится в сообщении ассоциации. Госдепартамент пока не комментирует ситуацию.
В прошлую пятницу Майк Помпео дал интервью Мэри Луизе Келли, известной журналистки NPR, которая неоднократно ставила вопрос об Украине и уволенном после США Мари Йованович.
Смещение Йованович стало ключевым элементом в цепочке событий, которые привели к расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей США в прошлом месяце.
После интервью Келли сказала, что Помпео использовал ненормативную лексику в ее адрес.
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В своем субботнем заявлении Помпео отметил, что репортер солгала, назначая интервью и согласившись провести беседу после интервью “не под запись”. В заявлении не оспаривались слова Мэри Луиз Келли о содержании встречи после интервью.
“Пресс-пулл Госдепартамента имеет давнюю традицию сопровождать госсекретарей в их поездках, и мы считаем недопустимым наказание отдельного члена нашей ассоциации”, — заявил ее глава Шон Тендон. “Мы с уважением просим Государственный департамент пересмотреть свое решение и позволить Мишель принять участие в поездке”.
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