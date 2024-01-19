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Держави ЄС беруть патронат над окремими областями України, що постраждали від війни - ОП

Держави ЄС беруть патронат над окремими областями України, що постраждали від війни - ОП

Київ • УНН

 • 26059 перегляди

За словами заступника голови Офісу Президента України Олексія Кулеби, країни ЄС спонсорують окремі регіони України, які постраждали від війни.

Існує "горизонтальна" взаємодія європейських муніципалітетів з українськими містами для подолання наслідків російської війни. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, повідомляє УНН

Деталі 

Як повідомляється, Кулеба провів зустріч із членами представництва Європейського Союзу в Україні, зокрема із послом ЄС Катаріною Матерновою. Сторони обговорили продовження реформи децентралізації, роль Європейського Союзу у підтримці та розвитку українських громад, а також окреслили плани на майбутнє.

Вже зараз існує "горизонтальна" взаємодія європейських муніципалітетів з нашими містами для подолання наслідків російської агресії. Держави-члени Євросоюзу беруть патронат над окремими областями України, що постраждали найбільше

- написав Кулеба у Telegram.

Він також навів приклад Данії,  яке бере активну участь у співпраці з Миколаївщиною.

"Після розмови з пані Матерновою маю впевненість, що надалі ця взаємодія буде розширюватися". - вказав заступник керівника ОП. 

Також Кулеба подякував представникам Євросоюзу за готовність Європейської Комісії розпочати роботу з підготовки перевірки українського законодавства на відповідність до права ЄС.

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Тетяна Краєвська

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