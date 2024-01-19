Держави ЄС беруть патронат над окремими областями України, що постраждали від війни - ОП
Київ • УНН
За словами заступника голови Офісу Президента України Олексія Кулеби, країни ЄС спонсорують окремі регіони України, які постраждали від війни.
Існує "горизонтальна" взаємодія європейських муніципалітетів з українськими містами для подолання наслідків російської війни. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомляється, Кулеба провів зустріч із членами представництва Європейського Союзу в Україні, зокрема із послом ЄС Катаріною Матерновою. Сторони обговорили продовження реформи децентралізації, роль Європейського Союзу у підтримці та розвитку українських громад, а також окреслили плани на майбутнє.
Вже зараз існує "горизонтальна" взаємодія європейських муніципалітетів з нашими містами для подолання наслідків російської агресії. Держави-члени Євросоюзу беруть патронат над окремими областями України, що постраждали найбільше
Він також навів приклад Данії, яке бере активну участь у співпраці з Миколаївщиною.
"Після розмови з пані Матерновою маю впевненість, що надалі ця взаємодія буде розширюватися". - вказав заступник керівника ОП.
Також Кулеба подякував представникам Євросоюзу за готовність Європейської Комісії розпочати роботу з підготовки перевірки українського законодавства на відповідність до права ЄС.
Понад 40 представників німецького бізнесу обговорили проєкти з відновлення та модернізації України18.01.24, 21:59 • 94802 перегляди