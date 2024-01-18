Понад 40 представників німецького бізнесу обговорили проєкти з відновлення та модернізації України

Сьогодні понад 40 представників німецького бізнесу долучилися до обговорення їх участі у проєктах відновлення та модернізації України. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Понад 40 представників німецького бізнесу долучилися до круглого столу з командою міністерства на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та головою правління Німецько-Української промислово-торговельної палати AHK Ukraine Райнером Перау. У фокусі розмови – участь німецького бізнесу у проєктах відновлення та модернізації України, забезпечення прозорості та підзвітності та використання цифрових інструментів. - зазначили в міністерстві.

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Олександр Кубраков зауважує, що у питаннях залучення німецького бізнесу Україна тісно співпрацює з урядом Німеччини. Зокрема вже запущена програма страхових гарантій для безпечності інвестицій.

Також триває робота над розвитком державно-приватного партнерства для підтримки економіки та втілення проєктів відбудови.

На додачу міністерство наразі працює з німецькою стороною над підготовкою до Ukraine Recovery Conference 2024. Вже визначено постраждалі регіони, які стануть ключовими в контексті підготовки презентацій проєктів відновлення в рамках конференції, йдеться в повідомленні.

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