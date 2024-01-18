Понад 40 представників німецького бізнесу обговорили проєкти з відновлення та модернізації України
Київ • УНН
Понад 40 представників німецького бізнесу взяли участь у круглому столі, присвяченому їхній участі у відновленні та модернізації України. Ініціатива, яку очолює Віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков, також зосереджується на прозорості, підзвітності та цифрових рішеннях.
Сьогодні понад 40 представників німецького бізнесу долучилися до обговорення їх участі у проєктах відновлення та модернізації України. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
Понад 40 представників німецького бізнесу долучилися до круглого столу з командою міністерства на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та головою правління Німецько-Української промислово-торговельної палати AHK Ukraine Райнером Перау. У фокусі розмови – участь німецького бізнесу у проєктах відновлення та модернізації України, забезпечення прозорості та підзвітності та використання цифрових інструментів.
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Олександр Кубраков зауважує, що у питаннях залучення німецького бізнесу Україна тісно співпрацює з урядом Німеччини. Зокрема вже запущена програма страхових гарантій для безпечності інвестицій.
Також триває робота над розвитком державно-приватного партнерства для підтримки економіки та втілення проєктів відбудови.
На додачу міністерство наразі працює з німецькою стороною над підготовкою до Ukraine Recovery Conference 2024. Вже визначено постраждалі регіони, які стануть ключовими в контексті підготовки презентацій проєктів відновлення в рамках конференції, йдеться в повідомленні.
Новий голова японського офісу JICA в Україні має великий досвід у відновленні після збройних конфліктів - Кубраков18.01.24, 15:50 • 21068 переглядiв