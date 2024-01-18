Более 40 представителей немецкого бизнеса обсудили проекты по восстановлению и модернизации Украины

Сегодня более 40 представителей немецкого бизнеса присоединились к обсуждению их участия в проектах восстановления и модернизации Украины. Об этом сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Более 40 представителей немецкого бизнеса присоединились к круглому столу с командой министерства во главе с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и председателем правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты AHK Ukraine Райнером Перау. В фокусе разговора - участие немецкого бизнеса в проектах восстановления и модернизации Украины, обеспечение прозрачности и подотчетности и использование цифровых инструментов. - отметили в министерстве.

Детали

Александр Кубраков отмечает, что в вопросах привлечения немецкого бизнеса Украина тесно сотрудничает с правительством Германии. В частности уже запущена программа страховых гарантий для безопасности инвестиций.

Также продолжается работа над развитием государственно-частного партнерства для поддержки экономики и воплощения проектов восстановления.

В дополнение министерство сейчас работает с немецкой стороной над подготовкой к Ukraine Recovery Conference 2024. Уже определены пострадавшие регионы, которые станут ключевыми в контексте подготовки презентаций проектов восстановления в рамках конференции, говорится в сообщении.

Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков