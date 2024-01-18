Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  45435 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  102027 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  110133 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  112922 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  126459 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  138162 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  133395 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  133126 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  131724 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153176 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
novii-glava-yaponskogo-ofisa-jica-v-ukraine-imeet-bolshoi-opit-v-vosstanovlenii-posle-vooruzhennikh-konfliktov-kubrakov

Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 13:50  •  11425 просмотра

Read in English

Хидеки Мацунага назначен новым главой представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине. Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов.

Новоназначенный руководитель офиса японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага имеет значительный опыт работы в сфере восстановления после землетрясений и вооруженных конфликтов. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН

Поздравляем Хидеки Мацунага как первого главного представителя офиса JICA в Украине!  Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов. Спасибо JICA за продуктивное партнерство и сотрудничество! Желаем успехов вам и вашей команде!

- написал Кубраков в соцсети X.

Напомним 

В ноябре прошлого года возобновил свою работу офис японского агентства международного сотрудничества JICA. До этого он не работал из-за полномасштабного вторжения рф. 

Министр иностранных дел Йоко Камикава пообещала продолжать поддержку Украины со стороны Японии во время своего визита в Киев.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Новий голова японського офісу JICA в Україні має великий досвід у відновленні після збройних конфліктів - Кубраков
Kubrakov: New head of JICA office in Ukraine has extensive experience in recovery from armed conflicts
Новости по теме

Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

Хидеки Мацунага назначен новым главой представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине. Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов.

Общество •   •  11425 просмотра
Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко

С 2024 года в Черниговской, Сумской и Харьковской областях произошло более 1200 российских атак, причем больше всего пострадал Харьков.

Война •   •  19536 просмотра
С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Британская разведка предупреждает, что экономика россии может потенциально "перегреться" из-за увеличения военных расходов, что повлечет инфляцию и снижение уровня жизни. Эксперты предполагают, что это также может подтолкнуть больше россиян к службе в армии.

Экономика •   •  45435 просмотра
Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема" - Умеров поблагодарил Францию за лидерство в артиллерийской коалиции

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Францию и ее министра вооруженных сил Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции.

Политика •   •  15803 просмотра
"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема" - Умеров поблагодарил Францию за лидерство в артиллерийской коалиции

400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101

Украинские взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боеголовку от российской крылатой ракеты Х-101, найденную в Херсонской области. Боеприпас был безопасно вывезен и уничтожен, чтобы избежать повреждения прилегающей инфраструктуры.

Криминал и ЧП •   •  13918 просмотра
400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101

Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"

В годовщину авиакатастрофы в Броварах главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память бывших министров внутренних дел Дениса Монастырского и Евгения Енина. Залужный отметил их усилия, благодаря которым удалось сорвать планы россии.

Криминал и ЧП •   •  16675 просмотра
Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"

Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время

Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", призванный поддержать женщин во время войны.

Общество •   •  16562 просмотра
Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время

Оккупанты завезли на ВОТ пропагандистов накануне "президентских выборов"

Накануне "президентских выборов" россия отправила на временно оккупированные территории (ВОТ) Украины пропагандистов, в том числе бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера, известного своей антиукраинской позицией.

Политика •   •  19654 просмотра
Оккупанты завезли на ВОТ пропагандистов накануне "президентских выборов"

Годовщина трагедии в Броварах: глава МВД Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц. Панихида также состоялась в Софийском соборе.

Общество •   •  19717 просмотра
Годовщина трагедии в Броварах: глава МВД Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе

Зеленский созвонился с Макроном: обсудили следующий военный пакет помощи от Франции

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили оборонные потребности Украины, в частности следующий пакет военной помощи от Франции.

Политика •   •  19416 просмотра
Зеленский созвонился с Макроном: обсудили следующий военный пакет помощи от Франции