Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

Новоназначенный руководитель офиса японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага имеет значительный опыт работы в сфере восстановления после землетрясений и вооруженных конфликтов. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

Поздравляем Хидеки Мацунага как первого главного представителя офиса JICA в Украине! Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов. Спасибо JICA за продуктивное партнерство и сотрудничество! Желаем успехов вам и вашей команде! - написал Кубраков в соцсети X.

Напомним

В ноябре прошлого года возобновил свою работу офис японского агентства международного сотрудничества JICA. До этого он не работал из-за полномасштабного вторжения рф.

Министр иностранных дел Йоко Камикава пообещала продолжать поддержку Украины со стороны Японии во время своего визита в Киев.