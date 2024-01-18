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Новий голова японського офісу JICA в Україні має великий досвід у відновленні після збройних конфліктів - Кубраков

Новий голова японського офісу JICA в Україні має великий досвід у відновленні після збройних конфліктів - Кубраков

Київ • УНН

 • 21063 перегляди

Хідекі Мацунага призначений новим головою представництва Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні. Мацунага має великий досвід у відновленні після землетрусів та збройних конфліктів.

Новопризначений керівник офісу японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага має значний досвід роботи у сфері відновлення після землетрусів та збройних конфліктів. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, пише УНН

Вітаємо Хідекі Мацунага як першого головного представника офісу JICA в Україні!  Мацунага має великий досвід у відновленні після землетрусів та збройних конфліктів. Дякуємо JICA за продуктивне партнерство та співпрацю! Бажаємо успіхів вам і вашій команді!

- написав Кубраков у соцмережі X.

Нагадаємо 

У листопаді минулого року відновив свою роботу офіс японського агентства міжнародного співробітництва JICA. До цього він не працювало через повномасштабне вторнення рф. 

Міністерка закордонних справ Йоко Камікава пообіцяла продовжувати підтримку України з боку Японії під час свого візиту до Києва.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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