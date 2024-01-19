Государства ЕС берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими от войны - ОП
По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, страны ЕС спонсируют отдельные регионы Украины, которые пострадали от войны.
Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.
Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"
российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.
Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.
Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.
Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы
Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.
"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты
В Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.
Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах
Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.
Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей
На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.