Государства ЕС берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими от войны - ОП

Существует "горизонтальное" взаимодействие европейских муниципалитетов с украинскими городами для преодоления последствий российской войны. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, Кулеба провел встречу с членами представительства Европейского Союза в Украине, в частности с послом ЕС Катариной Матерновой. Стороны обсудили продолжение реформы децентрализации, роль Европейского Союза в поддержке и развитии украинских общин, а также наметили планы на будущее.

Уже сейчас существует "горизонтальное" взаимодействие европейских муниципалитетов с нашими городами для преодоления последствий российской агрессии. Государства-члены Евросоюза берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими больше всего - написал Кулеба в Telegram.

Он также привел пример Дании, которая активно участвует в сотрудничестве с Николаевщиной.

"После разговора с госпожой Матерновой имею уверенность, что в дальнейшем это взаимодействие будет расширяться". - указал заместитель руководителя ОП.

Также Кулеба поблагодарил представителей Евросоюза за готовность Европейской Комиссии начать работу по подготовке проверки украинского законодательства на соответствие с правом ЕС.

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