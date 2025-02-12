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Держава виплатила 55 млрд боргів по довоєнним кредитам на ремонт доріг - ЗМІ

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 • 28593 перегляди

За три роки війни Агентство відновлення виплатило 54,69 млрд грн боргів за ремонт доріг. Найбільші виплати пішли на погашення облігацій та кредитів МБРР, ЄБРР та ЄІБ.

За три роки війни Агентство відновлення (колишній "Укравтодор") витратило 54,69 млрд грн на погашення боргів за ремонт доріг. Це включає виплату основних сум кредитів, облігацій та відсотків. Такі дані наводить "Наші гроші", передає УНН

До аналізу взяли платежі, в яких зазначені "кредит", "позика", "виплата %", "облігації" тощо.

Найбільші одноразові виплати припали на погашення облігацій:

— 5,08 млрд грн влітку 2022 року,

— 2,87 млрд грн влітку 2023 року,

— 3,50 млрд грн восени 2024 року.

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"Ці облігації були випущені під 12,5% річних за рішенням уряду від 1 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Гроші брали на будівництво траси Н-31 у Дніпропетровській області та мосту через Дніпро в Запоріжжі.

Аналіз боргів був можливий у тих випадках, коли в призначенні платежу була дата кредиту або рішення про його отримання.

Перші кредити на дороги брали у 2007-2012 роках для підготовки до Євро-2012. По них уже виплатили 19,8 млрд грн.

У 2015 році взяли нові позики, за якими наразі сплатили 4,35 млрд грн.

Під час "Великого будівництва" у 2020-2021 роках з’явилися нові боргові зобов’язання, виплати за якими вже перевищили 23,3 млрд грн.

Ця розбивка приблизна, оскільки не всі платежі містять інформацію про рік отримання кредиту.

Найбільше ідентифікованих виплат пішло на погашення боргів перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) — 14,62 млрд грн, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) — 7,01 млрд грн та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) — 4,04 млрд грн. Водночас більшість платежів не містили даних про кредитора.

Нагадаємо

Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. При цьому державний борг України сягає 87,9% до очікуваного ВВП у 2024 році. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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