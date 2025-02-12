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Государство выплатило 55 млрд долгов по довоенным кредитам на ремонт дорог - СМИ

Государство выплатило 55 млрд долгов по довоенным кредитам на ремонт дорог - СМИ

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За три года войны Агентство восстановления выплатило 54,69 млрд грн долгов за ремонт дорог. Наибольшие выплаты пошли на погашение облигаций и кредитов МБРР, ЕБРР и ЕИБ.

За три года войны Агентство восстановления (бывший "Укравтодор") потратило 54,69 млрд грн на погашение долгов за ремонт дорог. Это включает выплату основных сумм кредитов, облигаций и процентов. Такие данные приводит "Наші гроші", передает УНН

К анализу взяли платежи, в которых указаны "кредит", "заем", "выплата %", "облигации" и т.д.

Наибольшие единовременные выплаты пришлись на погашение облигаций:

- 5,08 млрд грн летом 2022 года,

- 2,87 млрд грн летом 2023 года,

- 3,50 млрд грн осенью 2024 года.

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"Эти облигации были выпущены под 12,5% годовых по решению правительства от 1 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Деньги брали на строительство трассы Н-31 в Днепропетровской области и моста через Днепр в Запорожье.

Анализ долгов был возможен в тех случаях, когда в назначении платежа была дата кредита или решение о его получении.

Первые кредиты на дороги брали в 2007-2012 годах для подготовки к Евро-2012. По ним уже выплатили 19,8 млрд грн.

В 2015 году взяли новые займы, по которым сейчас оплатили 4,35 млрд грн.

Во время "Большого строительства" в 2020-2021 годах появились новые долговые обязательства, выплаты по которым уже превысили 23,3 млрд грн.

Эта разбивка приблизительная, поскольку не все платежи содержат информацию о годе получения кредита.

Больше всего идентифицированных выплат пошло на погашение долгов перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР) - 14,62 млрд грн, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) - 7,01 млрд грн и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) - 4,04 млрд грн. В то же время большинство платежей не содержали данных о кредиторе.

Напомним

Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. При этом государственный долг Украины достигает 87,9% к ожидаемому ВВП в 2024 году. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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