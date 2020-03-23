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Денісова відреагувала на відкриття Росією справи проти голови Меджлісу Чубарова

Денісова відреагувала на відкриття Росією справи проти голови Меджлісу Чубарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Відкриття кримінальної справи проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова – є незаконною, бо відкрита так званим "Следственным комитетом РФ по Республике Крым и Севатополю". Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Денісова зазначила, що відкриття окупаційною владою Криму кримінальної справи проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за начебто організацію масових заворушень – це класичний приклад того, як легко росіяни нехтують будь-якими нормами міжнародного права.

"Кримінальна справа проти Рефата Чубарова – є незаконною, бо відкрита так званим "Следственным комитетом РФ по Республике Крым и г. Севатополю", тобто органом якого де-юре для усього цивілізованого світу взагалі не існує, а рішення суду за його поданням надалі не матиме жодної юридичної сили", - написала Денісова.

Денісова наголошує, що Автономна Республіка Крим — це суверенна українська територія.

"Лише українські правоохоронні органи можуть тут здійснювати досудове розслідування та лише рішення українських судів мають законну силу і є обов'язковими до виконання на цій території", - зазначила вона.

За її словами, поява такої "кримінальної справи" — це ще й один з різновидів репресій проти корінного народу Криму, у цьому випадку проти одного з лідерів цього народу.

"Російська Федерація продовжує свою агресивну політику — послідовно обмежуючи доступ на цю територію тих, хто, використовуючи усі наявні механізми, бореться проти тимчасової окупації своєї рідної землі", - написала Денісова.

Також Денісова закликала представників міжнародної спільноти та дипломатичний корпус застосувати всі можливі механізми з метою недопущення незаконного переслідування громадянина України Рефата Чубарова країною-агресором РФ.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

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