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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99245 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103069 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104181 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112716 просмотра

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Денисова отреагировала на открытие Россией дела против главы Меджлиса Чубарова

Денисова отреагировала на открытие Россией дела против главы Меджлиса Чубарова

Киев  •  УНН

 • 10095 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Открытие уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и Севастополю". Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Денисова отметила, что открытие оккупационными властями Крыма уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров за якобы организацию массовых беспорядков - это классический пример того, как легко россияне пренебрегают любыми нормами международного права.

"Уголовное дело против Рефат Чубаров - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополю", то есть органом которого де-юре для всего цивилизованного мира вообще не существует, а решение суда по его представлению в дальнейшем не будет никакой юридической силы", - написала Денисова.

Денисова отмечает, что Автономная Республика Крым - это суверенная украинская территория.

"Только украинские правоохранительные органы могут здесь осуществлять досудебное расследование и только решение украинских судов имеют законную силу и являются обязательными к исполнению на этой территории", - отметила она.

По ее словам, появление такого "уголовного дела" - это еще и одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, в этом случае против одного из лидеров этого народа.

"Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику - последовательно ограничивая доступ на эту территорию тех, кто, используя все имеющиеся механизмы, борется против временной оккупации своей родной земли", - написала Денисова.

Также Денисова призвала представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефата Чубаров страной-агрессором РФ.

Напомним, следственный комитет России открыл уголовное производство против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров.

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