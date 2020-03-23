Денисова отреагировала на открытие Россией дела против главы Меджлиса Чубарова

КИЕВ. 23 марта. УНН. Открытие уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова - является незаконным, так как открыто так называемым "Следственными комитетом РФ по Республике Крым и Севастополю". Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.