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“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
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День свободи від страху говорити та Всесвітній день НЛО: що ще відзначають 2 липня

Київ • УНН

 • 91 перегляди

Сьогодні, 2 липня, в Україні відзначають День працівника Державної податкової служби та Міжнародний день спортивного журналіста. Також світ святкує Всесвітній день дикобраза, Всесвітній день НЛО та День свободи від страху говорити.

День свободи від страху говорити та Всесвітній день НЛО: що ще відзначають 2 липня

Сьогодні. 2 липня, відзначають День свободи від страху говорити та Всесвітній день НЛО, який покликаний з'ясувати чи Землю вже відвідували представники позаземних цивілізацій, пише УНН.

День свободи від страху говорити

Страх говорити перед аудиторією має свою офіційну назву - глософобія. Це не просто легке хвилювання, а справжній психологічний бар'єр, що викликає сильну тривогу, тремтіння та прискорене серцебиття.

За різними оцінками, від 15 до 30 % людей у світі регулярно стикаються з цим страхом. Для багатьох публічний виступ - це джерело глибокого дискомфорту через страх бути осудженим, сором або негативний досвід у минулому. Саме тому важливо привертати увагу до цього поширеного явища: інформувати про його причини, прояви та дієві способи подолання. Розуміння та підтримка можуть стати першим кроком до впевненого спілкування з аудиторією.

Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14.06.25, 09:09 • 419238 переглядiв

Всесвітній день дикобраза

Кожного року 2 липня у світі відзначають Всесвітній день дикобраза - нагода звернути увагу на цих незвичайних тварин та дізнатися про них більше. Хоча всі дикобрази виглядають схожими, насправді вони належать до двох абсолютно різних родин - дикобразів Старого Світу (Hystricidae), які мешкають у Європі, Азії та Африці, та дикобразів Нового Світу (Erethizontidae), що поширені у Північній і Південній Америці. Попри подібну зовнішність, ці родини не є близькими родичами - це приклад так званої конвергентної еволюції, коли різні види пристосовуються до однакових умов середовища однаковим чином. У природі налічується понад 20 видів дикобразів.

Дикобрази - нічні мандрівники, але іноді їх можна зустріти й удень. Ці унікальні тварини заслуговують на нашу увагу й захист.

День працівника державної податкової служби України

Щороку 2 липня в Україні відзначають День податківця - професійне свято всіх працівників податкової служби. Його започаткували указом президента у 2004 році, присвятивши даті створення Державної податкової адміністрації України. Вона була заснована 2 липня 1991 року й стала ключовою ланкою у побудові податкової системи незалежної держави.

У 2020 році указом президента Володимира Зеленського свято отримало назву - День податківця України, замінивши попереднє формулювання: "День працівника податкової та митної справи".

Міжнародний день спортивного журналіста

Щороку 2 липня відзначають День спортивного журналіста - професійне свято тих, хто щоденно висвітлює перемоги й поразки великого спорту. Саме цього дня у 1924 році в Парижі була створена Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS), яка нині об’єднує журналістські об’єднання з понад 140 країн світу.

 В Україні спортивна журналістика формує суспільний інтерес до спорту, популяризує здоровий спосіб життя та надихає молодь на активність. Спортивні журналісти не просто передають факти - вони зберігають дух змагання, доносячи його до кожного глядача, слухача чи читача.

Всесвітній день НЛО

Щороку 2 липня відзначають Всесвітній день НЛО - дату, яка покликана привернути увагу до таємниці, що вже десятиліттями розбурхує уяву: чи насправді ми одні у Всесвіті, чи Землю вже відвідували представники позаземних цивілізацій? Організатори цього дня мають амбітну мету - зруйнувати стереотипи, заохотити відкритий діалог і домогтися від урядів правди щодо можливих контактів з інопланетянами.

Дата присвячена до однієї з найвідоміших подій у історії уфології - Розвелльського інциденту, який стався 1947 року в американському штаті Нью-Мексико. За словами фермера Мака Брезела, він виявив дивні уламки невідомого походження. Свідки стверджували, що матеріал був надзвичайно міцним і не схожим на будь-які тогочасні технології. Спочатку представники військових сил нібито підтвердили падіння "літаючої тарілки", але незабаром інформацію спростували, пояснивши знахідку уламками метеозонда.

Раптова зміна версії лише посилила підозри. Відтоді інцидент став джерелом багатьох теорій змови: чи дійсно уряди світу приховують факти контактів з прибульцями?

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День покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні

2 липня православні християни відзначають особливе церковне свято - День покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Це урочистість, присвячена перенесенню одягу Діви Марії до Влахернського храму в Константинополі.

За церковним переданням, подія сталася у V столітті під час правління імператора Лева I. Двоє вельмож - Кандид і Галвій під час подорожі на Святу Землю виявили ризу Пресвятої Богородиці в одному з назаретських будинків. З великою пошаною вони привезли реліквію до столиці Візантійської імперії, де для її збереження було зведено окремий храм - Влахернський.

З того часу Влахернський храм став духовним осередком особливого шанування Богородиці. А подія покладання ризи - символом її захисту над народом. За віруванням,

Пресвята Богородиця оберігає вірян своєю святістю, молитовним заступництвом і благодаттю.

Цей день - не лише спогад про історичну подію, а й час молитви та надії для всіх, хто звертається до Божої Матері за допомогою.

Магнітні бурі у липні: 2 та 3 числа метеозалежним варто приготуватися 01.07.25, 10:34 • 1891 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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