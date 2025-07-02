День свободы от страха говорить и Всемирный день НЛО: что еще отмечают 2 июля

Сегодня. 2 июля отмечают День свободы от страха говорить и Всемирный день НЛО, который призван выяснить, посещали ли Землю уже представители внеземных цивилизаций, пишет УНН.

День свободы от страха говорить

Страх говорить перед аудиторией имеет свое официальное название – глоссофобия. Это не просто легкое волнение, а настоящий психологический барьер, вызывающий сильную тревогу, дрожь и учащенное сердцебиение.

По разным оценкам, от 15 до 30 % людей в мире регулярно сталкиваются с этим страхом. Для многих публичное выступление — это источник глубокого дискомфорта из-за страха быть осужденным, стыда или негативного опыта в прошлом. Именно поэтому важно привлекать внимание к этому распространенному явлению: информировать о его причинах, проявлениях и действенных способах преодоления. Понимание и поддержка могут стать первым шагом к уверенному общению с аудиторией.

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Всемирный день дикобраза

Ежегодно 2 июля в мире отмечают Всемирный день дикобраза — повод обратить внимание на этих необычных животных и узнать о них больше. Хотя все дикобразы выглядят похожими, на самом деле они принадлежат к двум совершенно разным семействам — дикобразов Старого Света (Hystricidae), обитающих в Европе, Азии и Африке, и дикобразов Нового Света (Erethizontidae), распространенных в Северной и Южной Америке. Несмотря на подобную внешность, эти семейства не являются близкими родственниками — это пример так называемой конвергентной эволюции, когда разные виды приспосабливаются к одинаковым условиям среды одинаковым образом. В природе насчитывается более 20 видов дикобразов.

Дикобразы — ночные путешественники, но иногда их можно встретить и днём. Эти уникальные животные заслуживают нашего внимания и защиты.

День работника государственной налоговой службы Украины

Ежегодно 2 июля в Украине отмечают День налоговика – профессиональный праздник всех работников налоговой службы. Его учредили указом президента в 2004 году, посвятив дате создания Государственной налоговой администрации Украины. Она была основана 2 июля 1991 года и стала ключевым звеном в построении налоговой системы независимого государства.

В 2020 году указом президента Владимира Зеленского праздник получил название — День налоговика Украины, заменив предыдущую формулировку: “День работника налоговой и таможенной службы”.

Международный день спортивного журналиста

Ежегодно 2 июля отмечают День спортивного журналиста — профессиональный праздник тех, кто ежедневно освещает победы и поражения большого спорта. Именно в этот день в 1924 году в Париже была создана Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS), которая ныне объединяет журналистские объединения из более чем 140 стран мира.

В Украине спортивная журналистика формирует общественный интерес к спорту, популяризирует здоровый образ жизни и вдохновляет молодежь на активность. Спортивные журналисты не просто передают факты — они сохраняют дух соревнования, донося его до каждого зрителя, слушателя или читателя.

Всемирный день НЛО

Ежегодно 2 июля отмечают Всемирный день НЛО — дату, которая призвана привлечь внимание к тайне, которая уже десятилетиями будоражит воображение: действительно ли мы одни во Вселенной, или Землю уже посещали представители внеземных цивилизаций? Организаторы этого дня имеют амбициозную цель — разрушить стереотипы, поощрить открытый диалог и добиться от правительств правды относительно возможных контактов с инопланетянами.

Дата посвящена одному из самых известных событий в истории уфологии — Розуэллскому инциденту, произошедшему в 1947 году в американском штате Нью-Мексико. По словам фермера Мака Брезела, он обнаружил странные обломки неизвестного происхождения. Свидетели утверждали, что материал был чрезвычайно прочным и не похожим на любые тогдашние технологии. Сначала представители военных сил якобы подтвердили падение “летающей тарелки”, но вскоре информацию опровергли, объяснив находку обломками метеозонда.

Внезапное изменение версии лишь усилило подозрения. С тех пор инцидент стал источником многих теорий заговора: действительно ли правительства мира скрывают факты контактов с пришельцами?

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День положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

2 июля православные христиане отмечают особый церковный праздник — День положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Это торжество, посвященное перенесению одежды Девы Марии во Влахернский храм в Константинополе.

По церковному преданию, событие произошло в V веке во время правления императора Льва I. Двое вельмож — Кандид и Галвий во время путешествия на Святую Землю обнаружили ризу Пресвятой Богородицы в одном из назаретских домов. С большим почтением они привезли реликвию в столицу Византийской империи, где для ее сохранения был возведен отдельный храм — Влахернский.

С того времени Влахернский храм стал духовным центром особого почитания Богородицы. А событие положения ризы — символом ее защиты над народом. По верованию,

Пресвятая Богородица оберегает верующих своей святостью, молитвенным заступничеством и благодатью.

Этот день — не только воспоминание об историческом событии, но и время молитвы и надежды для всех, кто обращается к Божией Матери за помощью.

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