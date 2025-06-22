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День скорботи і пам'яті жертв війни в Україні

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Щорічно 22 червня Україна відзначає День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, присвячений початку німецько-радянської війни 1941 року, яка забрала мільйони життів українців. Ця дата також нагадує про ціну миру та важливість протистояння агресії в сучасному контексті.

День скорботи і пам'яті жертв війни в Україні

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни - день, коли вшановують мільйони українців, чиї життя обірвалися через найкривавішу трагедію XX століття. Ця дата нагадує про початок німецько-радянської війни 1941 року та ціну, яку заплатив український народ за свободу та мир, пише УНН.

Суть та історія Дня скорботи

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні відзначається щороку 22 червня. Цей день приурочений до початку німецько-радянської війни 1941 року, коли нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, у тому числі й на територію України. 

В листопаді 2000 року, тодішній Президент України Леонід Кучма підписав указ, яким "з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих   під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, їх подвигу та жертовності", постановив встановити День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, який відзначати щорічно 22 червня.

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Історичний контекст події

22 червня 1941 року о 4 годині ранку війна увійшла в життя мільйонів українців - німецькі війська порушили кордони СРСР. Для Союзу це стало початком Великої Вітчизняної війни, а для України - справжньою національною трагедією.

Період війни, з 1941 по 1945 рік, забрав мільйони людських життів. Жертв серед українців було найбільше серед країн, яких зачепила війна - загинуло понад 10 млн українців (загалом, за оцінками істориків, у цій війні загинуло 27 млн осіб). Ще понад 2 млн українців було вивезено на роботи в Німеччину, вщент було зруйновано 700 міст і 30 тис. українських сіл.

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Значення для сучасного суспільства

Основна мета цього дня:

  • вшанувати пам’ять загиблих у роки Другої світової війни;
    • показати шану мільйонам українців, які втратили життя, зазнали репресій, були примусово вивезені або залишилися без домівки;
      • нагадати про жахи війни, щоб не допустити подібного у майбутньому.

        22 червня - це не лише згадка про початок Другої світової війни на теренах України. Це нагадування про ціну миру, важливість єдності народу перед загрозами та збереження правди про минуле. Сучасне українське суспільство все чіткіше усвідомлює, що правдива історія - це зброя проти пропаганди та агресії.

        У контексті війни, яку росія веде проти України з 2014 року, День скорботи набув нової глибини. Він поєднує минуле і сучасне страждання українців, акцентуючи, що агресія та насильство досі несуть руйнування, смерть і горе.

        Сьогодні, як і тоді, українці стоять на захисті своєї землі. Але тепер ми боремося під своїм прапором, за свою державу, за майбутнє наших дітей. Ця боротьба - не лише за Україну, а й за цінності всього цивілізованого світу.

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        Павло Башинський

        Павло Башинський

        Суспільство
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