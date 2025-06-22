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День скорби и памяти жертв войны в Украине

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Ежегодно 22 июня Украина отмечает День скорби и чествования памяти жертв войны, посвященный началу немецко-советской войны 1941 года, которая унесла миллионы жизней украинцев. Эта дата также напоминает о цене мира и важности противостояния агрессии в современном контексте.

День скорби и памяти жертв войны в Украине

22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны – день, когда поминают миллионы украинцев, чьи жизни оборвались из-за самой кровавой трагедии XX века. Эта дата напоминает о начале немецко-советской войны 1941 года и цене, которую заплатил украинский народ за свободу и мир, пишет УНН.

Суть и история Дня скорби

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине отмечается ежегодно 22 июня. Этот день приурочен к началу немецко-советской войны 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, в том числе и на территорию Украины. 

В ноябре 2000 года, тогдашний Президент Украины Леонид Кучма подписал указ, которым "с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших   во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, их подвига и жертвенности", постановил установить День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, который отмечать ежегодно 22 июня.

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Исторический контекст события

22 июня 1941 года в 4 часа утра война вошла в жизнь миллионов украинцев – немецкие войска нарушили границы СССР. Для Союза это стало началом Великой Отечественной войны, а для Украины – настоящей национальной трагедией.

Период войны, с 1941 по 1945 год, унес миллионы человеческих жизней. Жертв среди украинцев было больше всего среди стран, которых затронула война – погибло более 10 млн украинцев (в целом, по оценкам историков, в этой войне погибло 27 млн человек). Еще более 2 млн украинцев были вывезены на работы в Германию, полностью были разрушены 700 городов и 30 тыс. украинских сел.

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Значение для современного общества

Основная цель этого дня:

  • почтить память погибших в годы Второй мировой войны;
    • показать почтение миллионам украинцев, которые потеряли жизни, подверглись репрессиям, были принудительно вывезены или остались без крова;
      • напомнить об ужасах войны, чтобы не допустить подобного в будущем.

        22 июня – это не только воспоминание о начале Второй мировой войны на территории Украины. Это напоминание о цене мира, важности единства народа перед угрозами и сохранения правды о прошлом. Современное украинское общество все четче осознает, что правдивая история – это оружие против пропаганды и агрессии.

        В контексте войны, которую россия ведет против Украины с 2014 года, День скорби приобрел новую глубину. Он объединяет прошлое и современное страдание украинцев, акцентируя, что агрессия и насилие до сих пор несут разрушения, смерть и горе.

        Сегодня, как и тогда, украинцы стоят на защите своей земли. Но теперь мы боремся под своим флагом, за свое государство, за будущее наших детей. Эта борьба – не только за Украину, но и за ценности всего цивилизованного мира.

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        Павел Башинский

        Павел Башинский

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