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День митника України та Всесвітній день вітиліго: що ще відзначають 26 червня

Київ • УНН

 • 822 перегляди

25 червня відзначається низка важливих подій, зокрема День митника України, присвячений вшануванню роботи митної служби. Також сьогодні святкують Міжнародний день моряка, Мусульманський Новий рік, Всесвітній день вітиліго і День святої преподобної мучениці Февронії.

День митника України та Всесвітній день вітиліго: що ще відзначають 26 червня

Сьогодні, 26 червня відзначають День митника України та Всесвітній день вітиліго - порушення пігментації шкіри, яке викликає її знебарвлення, пише УНН.

День митника України

День митника України - це державне професійне свято, яке щорічно відзначається 25 червня. Воно було офіційно встановлене у 2020 році. Раніше ж, з 1991 по 2020 рік, у цей день святкували День митної служби України. У 1991 році в Україні діяли 25 митниць та близько 50 пунктів пропуску: 29 для автомобільного транспорту, 14 залізничних, 4 авіаційних та близько 18 водних пунктів. Основна частина цих митниць була розташована на півдні та заході країни.

Сьогодні це свято покликане підкреслити важливість роботи митників. До їхніх обов’язків належить контроль вантажів, що ввозяться до країни, а також вилучення заборонених або незаконних предметів. Особливо під час війни роль митників стала надзвичайно важливою.

Міжнародний день моряка

Щороку 25 червня відзначається Міжнародний день моряка, встановлений у 2010 році за ініціативою Міжнародної морської організації (ІМО), що є структурою ООН. Це свято покликане висловити вдячність усім морякам за їхній внесок у глобальну економіку та цивільне суспільство, а також за ті ризики й жертви, які вони несуть у своїй професійній діяльності.

Більшість речей, які ми використовуємо щодня, так чи інакше пов’язані з морськими перевезеннями. За оцінками ІМО, близько 90% світової торгівлі здійснюється саме морем. Професія моряка, попри свою небезпеку, має давню історію й традиції, які шануються донині.

Міжнародний день моряка присвячений насамперед працівникам торгівельного флоту - військові моряки мають окреме професійне свято. У цей день ООН зазвичай приділяє увагу нагальним питанням у сфері мореплавства. Однією з головних проблем залишається піратство, зокрема у водах біля узбережжя Африки, де судна та їхні екіпажі й досі не мають гарантованого захисту.

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Мусульманський Новий рік

Мусульманський Новий рік у 2025 році відзначатиметься 26 червня. Це свято знаменує початок нового року за ісламським місячним календарем і починається ввечері напередодні першого дня місяця Мухаррам - 25 червня. Іноді його також називають Арабським Новим роком, Ісламським Новим роком або Новим роком Хіджри.

Мусульманський Новий рік є важливою подією для вірян, адже відкриває новий календарний цикл, що починається з місяця Мухаррам. Іслам, друга за чисельністю релігія у світі після християнства, базується на вірі в єдиного Бога та визнанні пророка Мухаммеда як Його посланця. Історично це свято пов’язане з Хіджрою - міграцією пророка Мухаммеда у 622 році з Мекки до Ятріба (нині Медіна), яка символізує як фізичний, так і духовний початок нової епохи для мусульман.

Святкування Мусульманського Нового року супроводжуються молитвами, роздумами над духовними цінностями та вшануванням історичної спадщини.

Всесвітній день вітиліго

25 червня у світі відзначають Всесвітній день вітиліго - шкірного захворювання, що спричиняє появу знебарвлених ділянок на тілі. Цей день покликаний підвищити обізнаність про хворобу та підтримати людей, які живуть з цим діагнозом.

Вітиліго є хронічною недугою, при якій через втрату або зниження активності пігментних клітин - меланоцитів - на шкірі виникають білі плями. Порушення пігментації часто провокується емоційними потрясіннями, порушеннями роботи ендокринної системи або іншими фізіологічними факторами. Найчастіше плями з’являються на обличчі, шиї, руках і мають тенденцію розширюватись і зливатися між собою.

Хвороба може проявитися в будь-якому віці, але найчастіше виникає у молоді до 20 років. Вітиліго не загрожує життю, не викликає фізичних страждань, проте часто викликає психологічний дискомфорт через зміну зовнішності. Лікування потребує тривалого часу - від кількох місяців до кількох років - і включає як традиційні медичні підходи, так і народні методи. Проте жоден із них не гарантує повного відновлення пігментації.

Найважливіше - усвідомлювати, що вітиліго не є заразним чи небезпечним для загального здоров’я. Людям з таким діагнозом надзвичайно важлива підтримка, прийняття й розуміння, аби зменшити психологічне навантаження та зберегти внутрішню рівновагу.

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День святої преподобної мучениці Февронії

25 червня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Февронії, чиє життя стало прикладом глибокої віри та духовної стійкості. Вона з дитячих років зростала в монастирі в місті Сіваполі, де наставницею й духовною опікункою була її тітка - ігуменя Врієнна.

Ігуменя встановила для неї особливий устав: безперервні молитви, суворий піст і щоденне вивчення Святого Письма. З часом Февронія стала не лише взірцем монашого послуху, а й учителем для інших. Одного дня до неї прийшла молода вдова Єрія - знатна язичниця. Під впливом щирої молитви та духовного наставлення Февронії, жінка навернулася до християнства і згодом привела до віри й своїх рідних.

Та віра Февронії привернула й гнів переслідувачів. Вона зазнала жорстоких катувань, однак не зреклася Христа. Зрештою, свята віддала життя за свою віру, ставши мученицею. У день її пам’яті в її монастирі відбуваються урочисті богослужіння. За свідченнями черниць, під час нічної молитви вони бачили образ Февронії на її місці в храмі. Її мощі, що зберігаються в обителі, відомі як джерело численних чудес і зцілень.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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