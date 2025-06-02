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У Японії бум на здоровий спосіб життя: чоловіки наполегливо омолоджуються

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Японські чоловіки, віком 20-40 років, активно борються зі старінням. Вони вдаються до дієт, спорту, косметичних процедур, аби виглядати молодше та мати переваги в кар'єрі.

У Японії бум на здоровий спосіб життя: чоловіки наполегливо омолоджуються

Все більше чоловіків у Японії переходять на здоровий спосіб життя з дотриманням суворого розпорядку у запеклій боротьбі зі старінням. Від однієї замороженої овочевої страви на день до косметичних процедур, вони розширюють інструменти збереження молодості і вражають досягнутими результатами. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Описана тенденція набуває широкого розповсюдження і користується найбільшою популярністю черед чоловіків 20-40 років.

Зокрема, один з них, 33-річна Акі, вважає, що молодий вигляд розширює різні можливості людей, зокрема, романтичні. А також забезпечує більше довіри та уваги від колег і керівництва на роботі.

Одержимість чоловіка молодим виглядом почалася десять років тому після уїдливого зауваження начальника про те, що його рідке волосся робить його старим. Приблизно в той же час він пережив розрив стосунків.

Сповнений рішучості змінити ситуацію, Акі розробив для себе сувору процедуру боротьби зі старінням.

Він щодня користується сонцезахисним кремом, незалежно від дощу чи сонця, не курить, не пропускає вечірні прогулянки, регулярно займається спортом і відвідує салони краси для догляду за шкірою. Він також регулярно проходить обстеження шлунка.

Акі каже, що його шкіра виглядає такою ж молодою, як і 10 років тому. Для нього залишатися молодим — це не лише зовнішній вигляд, а й контроль над своїм життям.

Люди стали набагато добрішими до мене після того, як моя зовнішність змінилася. Молодий вигляд дає мені перевагу як у кар'єрі, так і в особистому житті

 – розповів він.

Інший чоловік, який назвався Анхоном, має лише один прийом їжі на день, що складається з заморожених овочів зі спеціями, щоб виглядати молодо. Він робить це вже п'ять років. На його думку, зовнішність може безпосередньо впливати на соціальний статус людини.

Він почав займатися боротьбою зі старінням у віці 19 років. І витратив вже понад 140 000 доларів США на косметичні процедури, фітнес, харчування, моду та інші заходи, присвячені зовнішньому вигляду.

Його розпорядок дня включає регулярний прийом харчових добавок, ліки проти випадіння волосся, процедури догляду за шкірою та послуги особистого фітнес-тренера.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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